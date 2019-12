Salute 138

Caltaqua, nuovi contatori: interventi ultimati a Marianopoli, Campofranco e Sutera. In corso i lavori a San Cataldo

Prosegue l’azione di ammodernamento e potenziamento complessivo delle strutture a servizio della rete idrica della zona Nord della provincia di Caltanissetta

Redazione

23 Dicembre 2019 09:56

Caltaqua ha concluso negli ultimi giorni le operazioni tecniche di sostituzione dei vecchi contatori.Gli interventi in questione hanno riguardato in particolare i comuni di Marianopoli dove sono stati sostituiti 957 contatori, Campofranco dove i tecnici hanno installato 1.492 misuratori, e Sutera dove sono stati 1.024 i nuovi apparecchi installati al posto di quelli preesistenti.

Sono invece ancora in corso le operazioni di posa dei nuovi misuratori a San Cataldo: circa 600 quelli in via di posizionamento entro la fine dell’anno su un totale di 6.942.

La campagna di collocamento dei nuovi misuratori rappresenta un altro passo che Caltaqua sta compiendo nell’ambito di un progetto di più ampio respiro che riguarda l’intero territorio della provincia di Caltanissetta per riuscire a dare al territorio un servizio idrico integrato sempre di più all’altezza delle sue legittime esigenze.



