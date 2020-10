Cronaca 753

Caltaqua lo trasferisce da Vallelunga a Mussomeli, ma il figlio è portatore di handicap e il giudice dà ragione al dipendente

Sul tema, il legale di Caltaqua aveva sottolineato che la gravità di quell'handicap non fosse tale per cui dovessero fare dietrofront sulla loro decisione

Rita Cinardi

15 Ottobre 2020 09:22

Un dipendente di Caltaqua, che era stato trasferito per motivi di "incompatibilità ambientale", potrà tornare a lavorare a Vallelunga Pratameno. E' quanto stabilito dal giudice del Tribunale di Caltanissetta, Ivana Francesca Mancuso, dopo che l'uomo aveva fatto ricorso tramite il suo avvocato Salvatore Tona. L'uomo nel 2016 era stato trasferito da Vallelunga a Mussomeli e a nulla erano valse le sue rimostranze sul fatto che il figlio è portatore di handicap e che proprio per questo sarebbe dovuto rimanere nel suo stesso comune di residenza. Sul tema, il legale di Caltaqua aveva sostenuto che la gravità di quell'handicap non fosse tale per cui dovessero fare dietrofront sulla loro decisione. Non è stato così per il giudice che, a tal proposito ha richiamato le norme contenute nella Carta di Nizza e nella Convenzione delle Nazioni Unite, secondo le quali: "Il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte". Nella sentenza si legge inoltre che "il datore di lavoro non ha dato prova della sussistenza di ragioni organizzative e produttive che siano tali da giustificare la lesione di un diritto, che non è certamente illimitato ed assoluto, ma che ha pur sempre rilevanza costituzionale".

