Riprende la distribuzione idrica: ecco i turni per Caltanissetta, Mazzarino e Butera

Riprende l'esercizio dell'acquedotto Ancipa da parte di Siciliacque

08 Luglio 2020 17:15

Di seguito i turni di distribuzione a seguito della ripresa dell'esercizio dell'acquedotto Ancipa da parte di Siciliacque:Mazzarino

08/07/2020: Fondaco Vecchio, Fasellari, Immacolata

09/07/2020: Salita Montata, Mercadante

10/07/2020: Santa Lucia, Via Roma



Caltanissetta

Oggi, in serata, la distribuzione riprenderà gradualmente nelle zone in H24 (Santo Spirito, Padre Scuderi, Via Redentore, Poggio S. Elia, Via Bissolati, Via Borremans, Via Amico Valenti).

Giovedì 9 luglio sarà il turno di:

- Centro Storico Sant’Anna

- Gibil Gabib

- S. Elia - Balate

- Santa Barbara e Trabonella

- Sanatorio

Zone balneari di Butera

La distribuzione è ripresa regolarmente



