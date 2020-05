Cronaca 804

Caltaqua comunica: anche domani 27 maggio niente acqua in 13 comuni del Nisseno

Alla ripresa della fornitura da parte di Siciliacque, verificate le condizioni di qualità dell'acqua e i quantitativi a disposizione, verrà effettuato un calendario di dettaglio

Redazione

26 Maggio 2020 16:00

Si comunica che nella giornata di domani 27 maggio non sarà possibile effettuare la distribuzione idrica nei comuni di Acquaviva, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Montedoro, Bompensiere, Milena, San Cataldo, Serradifalco, Delia e Sommatino. Alla ripresa della fornitura da parte di Siciliacque, verificate le condizioni di qualità dell'acqua e i quantitativi a disposizione, verrà effettuato un calendario di dettaglio con l'indicazione dei turni di distribuzione per singolo comune, che verranno resi noti all'utenza tempestivamente attraverso i consueti canali.

Caltaqua continuerà a garantire la distribuzione idrica agli Enti sensibili.

Sempre Caltaqua comunica che domani 27 maggio sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Blufi per consentire l’esecuzione di due interventi di riparazione non più differibili. Nel comune di Riesi la distribuzione avverrà regolarmente grazie all’utilizzo delle fonti proprie. Nei comuni di Butera (zona balneare) e Mazzarino domani non sarà effettuata la distribuzione.



