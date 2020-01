Eventi 299

Caltaqua al fianco della scuola. Al liceo "Ruggero Settimo" di Caltanissetta si conclude il progetto "Riciclo e Riuso"

Sobria cerimonia di consegna delle borracce, oramai simbolo nelle scuole di un cambio di rotta in direzione del plastic free, agli studenti che hanno partecipato al concorso

Redazione

20 Gennaio 2020 11:54

Un percorso virtuoso, all’insegna della contaminazione tra arte e riciclo di materiali esausti, che ha visto ancora una volta Caltaqua al fianco della Scuola nell’ambito delle iniziative programmate per l’area “CaltaquaCampus“ creata per dare organicità ai diversi interventi del Gestore del servizio idrico integrato che coinvolgono il mondo della scuola, dell’università e della formazione.Questa mattina al Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta si è svolta la sobria cerimonia di consegna delle borracce - oramai simbolo nelle scuole di un cambio di rotta in direzione del plastic free - agli studenti che, nello scorso autunno, hanno partecipato al concorso “Riciclo e abbellisco”. L’iniziativa è stata legata alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, un evento che ha coinvolto oltre 16mila realtà sparse in tutta Europa con l’obiettivo – specie nel mondo della Scuola - di ridurre, reimpiegare, riciclare oggetti e materiali che normalmente finirebbero nella spazzatura, per creare piccoli manufatti d’arte.

Anche in questa occasione Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha prontamente sostenuto un progetto che mira al consolidamento e alla diffusione di una cultura dei consumi orientata alla sostenibilità ambientale e in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030.



Un percorso virtuoso, all’insegna della contaminazione tra arte e riciclo di materiali esausti, che ha visto ancora una volta Caltaqua al fianco della Scuola nell’ambito delle iniziative programmate per l’area “CaltaquaCampus“ creata per dare organicità ai diversi interventi del Gestore del servizio idrico integrato che coinvolgono il mondo della scuola, dell’università e della formazione.Questa mattina al Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta si è svolta la sobria cerimonia di consegna delle borracce - oramai simbolo nelle scuole di un cambio di rotta in direzione del plastic free - agli studenti che, nello scorso autunno, hanno partecipato al concorso “Riciclo e abbellisco”. L’iniziativa è stata legata alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, un evento che ha coinvolto oltre 16mila realtà sparse in tutta Europa con l’obiettivo – specie nel mondo della Scuola - di ridurre, reimpiegare, riciclare oggetti e materiali che normalmente finirebbero nella spazzatura, per creare piccoli manufatti d’arte.

Anche in questa occasione Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha prontamente sostenuto un progetto che mira al consolidamento e alla diffusione di una cultura dei consumi orientata alla sostenibilità ambientale e in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030.



News Successiva WhatsApp audio e video in tilt dalle 12 alle 15: interruzioni per diversi utenti nel mondo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare