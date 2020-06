Cronaca 366

Caltaqua, a Sommatino domani niente distribuzione idrica. Lavori rinviati invece nell'acquedotto Ancipa-Blufi

La distribuzione nei comuni di Caltanissetta, Butera, Riesi e Mazzarino avverrà regolarmente

29 Giugno 2020 12:08

Si comunica che i lavori di manutenzione previsti per domani 30 giugno da Siciliacque nell’acquedotto Ancipa-Blufi, sono stati riprogrammati ad altra data per cui la distribuzione nei comuni di Caltanissetta, Butera, Riesi e Mazzarino avverrà regolarmente.A Sommatino invece, a causa della riduzione dei quantitativi di acqua in ingresso ai serbatoi, domani 30 giugno non sarà possibile effettuare la distribuzione idrica.

