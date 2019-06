Cronaca 2898

Caltanissetta, volontario della Croce Rossa palpeggia 13enne nelle parti intime: arrestato

Durante una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato numerosissimi file contenenti materiale pedopornografico

Redazione

07 Giugno 2019 12:14

Ieri sera i Carabinieri della Sezione Operativa di Caltanissetta hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal GIP di Caltanissetta nei confronti di un 36enne nisseno, per i reati di violenza sessuale, divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico.L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, è iniziata nello scorso mese di settembre 2018, in seguito ad una querela dei genitori di una 13enne che aveva denunciato un volontario della Croce Rossa Italiana, il quale, in un campo scout a Caltanissetta, aveva palpeggiato la bambina nelle parti intime.

Durante una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato numerosissimi file contenenti materiale pedopornografico.

Da ieri sera il giovane nisseno si trova ristretto presso la casa circondariale di Caltanissetta, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.



Ieri sera i Carabinieri della Sezione Operativa di Caltanissetta hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal GIP di Caltanissetta nei confronti di un 36enne nisseno, per i reati di violenza sessuale, divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico.L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, è iniziata nello scorso mese di settembre 2018, in seguito ad una querela dei genitori di una 13enne che aveva denunciato un volontario della Croce Rossa Italiana, il quale, in un campo scout a Caltanissetta, aveva palpeggiato la bambina nelle parti intime.

Durante una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato numerosissimi file contenenti materiale pedopornografico.

Da ieri sera il giovane nisseno si trova ristretto presso la casa circondariale di Caltanissetta, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.



News Successiva Caltanissetta, si ustiona per lo scoppio di una bombola: a prestare i primi soccorsi vigile del fuoco fuori dal servizio

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews