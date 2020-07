Cronaca 246

Caltanissetta, il comando provinciale dei carabinieri si trasferisce in viale Regina Margherita: visita del Prefetto

Il Presidio, già sede del Comando Compagnia e della Stazione di Caltanissetta, insiste su un edificio storico dell’800

Redazione

02 Luglio 2020 19:08

Nel pomeriggio del 1°Luglio il Prefetto di Caltanissetta, S.E. Cosima Di Stani, ha visitato i locali recentemente occupati dal Comando Provinciale dei Carabinieri presso la caserma “Guccione”. L’Autorità di Governo, accompagnata dal Colonnello Baldassare Daidone, ha avuto modo di conoscere il personale dell’Ufficio Comando, organo di staff alle dipendenze del Comandante Provinciale, nonché di apprezzare i nuovi spazi e gli uffici che ospitano i militari nell’ex Distretto militare. Il Presidio, già sede del Comando Compagnia e della Stazione di Caltanissetta, insiste su un edificio storico dell’800 situato in viale Regina Margherita ed è intitolato al S.Ten. di fanteria Giovanni Guccione, Ufficiale decorato di medaglia d’oro al valor militare caduto a Cave di Selz (GO) il 21 Ottobre 1915. Al termine della visita, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Caltanissetta ha ringraziato la Dottoressa Di Stani per l’attenzione costantemente ricevuta ed ulteriormente dimostrata nella circostanza.

