Caltanissetta, visita del Papa in Sicilia: Camera di Commercio chiede un aiuto per i più bisognosi

L’invito parte dal vescovo di Palermo ed è stato inviato alle Camere di Commercio dell’isola affinchè rivolgano un appello alle aziende e alle associazioni del territorio

Redazione

13 Agosto 2018 16:13

Richiesta contributo di prodotti "in natura". In previsione della visita straordinaria di Sua Santità Papa Francesco, a Piazza Armerina ed a Palermo, del prossimo 15 settembre - per celebrare il 25° anniversario del martirio del Beato don Pino Puglisi – il commissario straordinario della Camera di Commercio di Caltanissetta, Gioacchino Natoli, invita imprese e associazioni di categoria del territorio nisseno a volere, con generosità, fornire un volontario contributo di propri prodotti (alimentari e non) "in natura", per le necessità organizzative dell’evento storico. L'invito vuole dare seguito al recente appello del Vescovo di Palermo, Mons. Corrado Lorefice, rivolto a tutte le Camere di commercio siciliane, di partecipare - ciascuna secondo le possibilità delle aziende del rispettivo territorio - alla condivisione di tale eccezionale momento, di portata non solo ecclesiale ma anche sociale. I prodotti offerti dai donatori saranno distribuiti - a cura delle Parrocchie e delle associazioni di volontariato della Diocesi di Palermo - soprattutto ai tanti poveri e bisognosi nonché alle migliaia di pellegrini, che certamente parteciperanno alle manifestazioni del 15 settembre. Come anticipato dalla Diocesi di Palermo, le tappe più significative della visita pastorale di Papa Francesco a Palermo saranno un pranzo con i poveri ed i migranti - accolti dalla Missione "Speranza e Carità" di Biagio Conte - e la visita riservata nei luoghi del martirio di Padre Pino Puglisi, nel quartiere di Brancaccio. Essendo l'evento ormai imminente, il commissario invita ad aderire alla richiesta e a rispondere entro il 25 agosto, per i successivi adempimenti della Camera di commercio.

