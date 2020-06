Cronaca 800

Caltanissetta, violazione norme anticontagio: due attività dovranno rimanere chiuse

Una delle due attività commerciali è un bar di San Cataldo che dovrà osservare la chiusura per 5 giorni

Redazione

04 Giugno 2020 10:26

Sono state 227 le persone controllate sull'intero territorio provinciale nella giornata di ieri mercoledì 3 giugno, a cura delle Forze di Polizia e delle Polizie locali ai fini della verifica del rispetto delle misure normative in atto per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.Sempre nella giornata di ieri sono stati effettuati 109 controlli presso gli esercizi commerciali; di 2 di essi è stata disposta la chiusura provvisoria. Una delle due attività commerciali è un bar di San Cataldo che dovrà osservare la chiusura per 5 giorni.

La Prefettura di Caltanissetta invita i cittadini a proseguire nella stretta osservanza delle misure di contenimento prescritte dalla vigente normativa.



