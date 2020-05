Cronaca 2136

Caltanissetta, violano norme anti contagio: 2 esercizi commerciali dovranno rimanere chiusi per 5 giorni

Le forze dell'ordine ieri hanno controllato un totale di 368 persone e 164 esercizi commerciali

Redazione

28 Maggio 2020 11:17

Sono state 368 le persone controllate sull'intero territorio provinciale nella giornata di ieri mercoledì 27 maggio, a cura delle Forze di Polizia e delle Polizie locali ai fini della verifica del rispetto delle misure normative in atto per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.Sempre nella giornata di ieri sono stati effettuati 164 controlli presso gli esercizi commerciali. 2 esercizi commerciali sono stati sanzionati con la chiusura per 5 giorni per violazione delle norme anti contagio.

La Prefettura di Caltanissetta invita i cittadini a proseguire nella stretta osservanza delle misure di contenimento prescritte dalla vigente normativa. (Foto archivio)





