Cronaca 6286

Caltanissetta, violano disposizioni su coronavirus: indagato gruppo di minori

I giovani avrebbero dato anche false dichiarazioni ai poliziotti. Aperto anche un fascicolo per ciò che riguarda i genitori

Redazione

16 Marzo 2020 13:39

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dì Caltanissetta diretta dalla Dott.ssa Laura Vaccaro, ha sottoposto ad indagini alcuni minorenni residenti nel territorio del Distretto di competenza poiché resisi responsabili della violazione all'art. 650 c.p. in relazione all'art.3, comma 4 D.L. 23.2.2020 n.6, convertito dalla legge 5.3.2020, n.13 e all'art.4 comma 2, del D.P.C.M. 8.3.2020. Nello specifico i minori interessati, contravvenivano a quanto disposto dalla legge in materia di "... disposizioni per il contenimento epidemilogico da COVID-19..." laddove è fatto obbligo di evitare ogni spostamento anche all'interno del territorio del comune dì residenza salvo che gli spostamenti stessi siano motivati da comprovate esigenze lavorative, da motivi di salute ovvero da particolari situazioni di necessità. I soggetti minorenni interessati, ai guali verrà notificato l'avviso delle indagini preliminari, sembrerebbe stessero andando ad una festa tra amici, ma all'atto dei controlli da parte degli organi di Polizia riferivano e autocertificavano motivazioni afferenti al loro spostamento risultate non veritiere, per cui adesso rischiano pesanti condanne anche per le false dichiarazioni rese al Pubblico Ufficiale. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, per i fatti verificatisi, ha disposto anche l'apertura di un fascicolo per il controllo della responsabilità genitoriale.

