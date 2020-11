Cronaca 2634

Caltanissetta, viola l'obbligo di quarantena: denunciato. Sanzionata un'altra persona trovata fuori dopo le 22

I controlli dei carabinieri, e di tutte le forze dell'ordine, verranno ulteriormente intensificati nel corso del fine settimana

Redazione

07 Novembre 2020 09:40

Ieri, primo giorno di efficacia del nuovo Decreto recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, i Carabinieri di Caltanissetta hanno controllato 146 persone e 22 esercizi commerciali. Nel corso dei controlli:- una persona è stata sanzionata per aver circolato senza giustificato motivo dopo le ore 22;

- un soggetto è stato denunciato per aver violato l'obbligo di isolamento domiciliare disposto dall'autorità sanitaria.

I controlli verranno ulteriormente intensificati nel corso del fine settimana.





Ieri, primo giorno di efficacia del nuovo Decreto recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, i Carabinieri di Caltanissetta hanno controllato 146 persone e 22 esercizi commerciali. Nel corso dei controlli:- una persona è stata sanzionata per aver circolato senza giustificato motivo dopo le ore 22;

- un soggetto è stato denunciato per aver violato l'obbligo di isolamento domiciliare disposto dall'autorità sanitaria.

I controlli verranno ulteriormente intensificati nel corso del fine settimana.





Trapani, neonato lanciato dalla finestra: arrestata la mamma 17enne

News Successiva Coronavirus, a Caltanissetta 71 positivi in più, 3 nuovi ricoverati e un decesso

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare