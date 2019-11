Cronaca 3361

Caltanissetta, vigili del fuoco all'opera: recuperata l'auto finita in fondo al laghetto Giffarrone. Le foto

I vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di recupero questa mattina intorno alle 7.30

Rita Cinardi

30 Novembre 2019 13:26

Galllery

Recuperata questa mattina dai vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta l'auto che diverse settimane fa era stata trovata in fondo al laghetto Giffarrone, sulla Sp 127, al km1, che porta dal capoluogo a Sommatino. I vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di recupero intorno alle 7.30. Dapprima, con l'ausilio di mezzi di movimento terra e una minipala è stato spianato un piazzale per poi posizionare un'autogru mediante la quale è stata sollevata l'auto, una Mistubishi Pajero. Il veicolo è stato ancorato tramite delle fasce che erano state posizionate in precedenza dai sommozzatori dei vigili del fuoco presenti anche questa mattina. Sul posto è intervenuta anche la polizia che sta indagano sul caso. Non è ancora chiaro, infatti, come l'auto fosse finita in fondo al lago.



