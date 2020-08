Cronaca 981

Caltanissetta, videosorveglianza contro l'abbandono dei rifiuti: 30 multati dalla Polizia Municipale

Di questi, 27 hanno conferito in orari non previsti, altri 3 hanno abbandonato rifiuti ingombranti. Per questi ultimi è scattata una multa da 600 euro

Rita Cinardi

19 Agosto 2020 14:38

Trenta violazioni amministrative in materia ambientale sono state accertate tra il 20 luglio ed il 17 agosto, attraverso i sistemi di videosorveglianza, dalla Polizia Municipale di Caltanissetta, tra la zona industriale, via Santo Spirito e il Foro Boario. "Di questi - dichiara il comandante della Polizia Municipale Diego Peruga - 27 sono stati multati per inosservanza degli orari di conferimento previsti in Ordinanza del sindaco (euro 50); 3 per aver lasciato rifiuti ingombranti su suolo pubblico (euro 600)".

