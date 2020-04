Cronaca 426

Caltanissetta, viavai sospetto in via Palermo: giovane trovato in possesso di hashish

Lo stesso è stato segnalato alla Prefettura e sanzionato amministrativamente per violazione delle misure di contenimento del Covid-19

Redazione

24 Aprile 2020 11:48

I poliziotti della sezione volanti hanno segnalato un ventiseienne per uso personale di stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri l’equipaggio di una volante, nel corso dei servizi di prevenzione finalizzati al contenimento del contagio del Covid-19, nel transitare per corso Vittorio Emanuele, ha notato un viavai sospetto di persone in via Palermo. Gli agenti hanno fermato un giovane, noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, il quale, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro contenente hashish. Lo stesso è stato segnalato all’autorità amministrativa, ex art.75 del D.P.R. 309/1990 e sanzionato amministrativamente per violazione delle misure di contenimento del Covid-19.

