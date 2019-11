Cronaca 2018

Caltanissetta. "Vi ammazzo tutti": brandisce coltello contro agenti Polizia Municipale, arrestato

Ad un certo punto un uomo si è rivolto ai vigili urbani dicendo loro frasi come "Siete tutti uguali" e "Vi ammazzo tutti"

04 Novembre 2019 10:34

Arrestato per oltraggio a pubblico ufficiale un uomo che ieri sera ha minacciato gli agenti della Polizia Municipale per poi brandire un coltello contro di loro. L'episodio si è verificato ieri sera, intorno alle 23, in corso Umberto tra le bancarelle allestite in occasione della festività dei morti. Ad un certo punto un uomo, che a quanto pare era infuriato con un terzo agente, si è rivolto ai vigili urbani dicendo loro frasi come "Siete tutti uguali" e "Vi ammazzo tutti". Poi ha raggiunto la sua auto e, dopo aver rovistato all'interno, è tornato armato di coltello. A quel punto è stato bloccato dai due agenti della Polizia Municipale che lo hanno arrestato. L'uomo è stato condotto ai domiciliari. Questa mattina il processo per direttissima.

