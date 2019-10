Politica 271

Caltanissetta. Vertice sulla Ss640, il commissario della Lega: "Nessun invito a deputati e opposizione"

Oscar Aiello ritiene che al vertice svoltosi al Comune avrebbero dovuto partecipare anche gli esponenti di altre forze politiche

Redazione

22 Ottobre 2019 16:41

Non poche polemiche ha creato il tavolo tecnico tenuto ieri al Comune di Caltanissetta sulla problematica del raddoppio della SS640, incontro al quale non sono stati invitati né i Deputati del territorio, né esponenti dell’Opposizione. Sulla vicenda interviene il Commissario provinciale della Lega, Oscar Aiello, che dichiara:“Capisco che il M5S è ormai abituato a convocare riunioni di famiglia, ieri però sarebbe stato opportuno e politicamente corretto invitare a quel tavolo tecnico, non solo i Deputati che rappresentano la Provincia di Caltanissetta, ma anche le forze politiche d’Opposizione.

Organizzare invece riunioni inter nos – aggiunge il Commissario della Lega - da la sensazione che il M5S abbia la presunzione, senza averne probabilmente le capacità, di voler risolvere da solo tutti i problemi del mondo come se ci fosse un trofeo da portare a casa. Anche in questo caso non vi è in gioco un interesse di parte, ma di un intero territorio.

Per il futuro invito per tanto il M5S a non comportarsi più da padrone del pastificio – conclude Aiello - e a coinvolgere i Deputati e l’Opposizione, che potrebbero contribuire solo positivamente.”



