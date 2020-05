Attualita 391

Caltanissetta, vertice tra sindacati e Asp: effettuati 5166 tamponi. La metà provenivano dalle zone rosse

L'incontro è stato promosso per ottenere informazioni su come affrontare al meglio la Fase 2. Seguiranno altri incontri

05 Maggio 2020 20:29

Vertice in prefettura, in video conferenza tra Cgil, Cisl e Uil, rappresentato rispettivamente dai segretari Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Maurizio Castania, il Prefetto di Caltanissetta Cosima Di Stani e l'Asp di Caltanissetta, rappresentata dal Direttore Generale Alessandro Caltagirone e il direttore Sanitario, Marcella Santino per ottenere informazioni dettagliate a 24 ore della Fase 2.Queste le informazioni ottenute

📌 5166 tamponi refertati, cioè cittadini che hanno già ricevuto la mail con relativo risultato di questi 2160 geografici (cittadini provenienti dalle prime zone rosse) e 2466 casi sospetti e contatti stretti;

📌 1951 cittadini della provincia di Caltanissetta registrati al portare regionale "Costruire salute" (dal 14 marzo a 31 aprile), altri non hanno seguito questa procedure prevista dalle normativa e, in ordine sparso, sono stati rintracciati e sottoposti al tampone;

📌 per gestire in modo ottimale la Fase 2 si è decisa la postazione permanente nei quattro Comuni della provincia (Caltanissetta, Mussomeli, Niscemi, Gela) dove i cittadini in quarantena si potranno recare superati i 14 giorni di isolamento;

📌 Dispositivi di sicurezza garantiti a tutto il personale sanitario e amministrativo, anche grazie alle donazioni della Protezione civile e alla conversione di alcune aziende del tessile Siciliane che da settimane pruducono mascherine;

📌 Assunti a tempo determinato 75 Operatori socio sanitari, 80 infermieri, 21 medici e di questi ultimi vi è una disponibilità di altri 30 anche oggi ci saranno altre assunzioni;

📌 Completata da parte di ASP tutta la fase tecnica per la costruzione di terapia intensiva con fondi ENI, ora si attende la valutazione ed i pareri;

📌 In questi giorni i rientri sono di circa 35 cittadini in tutti i 22 Comuni della provincia;

📌 sono stati eseguiti i tamponi ai nuovi assunti provenienti da fuori Regione come prescritto dalla legge e sono stati acquisiti i risultati dei tamponi dalle strutture nelle quali i lavoratori hanno prestato servizio fino al giorno prima;

📌 ad oggi la Regione non ha emanato nessun provvedimento di riapertura degli Ospedali per tutte le altre patologie ma è già in corso la valutazione delle liste di attesa per non farsi trovare impreparati il giorno del riavvio, quindi resta confermata l'ospedalizzazione solo per urgenza ed emergenza (patologie oncologiche e interventi non rinviabili);

📌 aggiornamento del DVR (documento valutazione rischi) doveroso per i lavoratori e i degenti

Seguiranno altri incontri per monitorare in modo costante l' attività dell'Asp presidio per presidio.







