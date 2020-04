Attualita 271

Caltanissetta, vertice in prefettura. I sindacati: "Ambienti di lavoro sicuri per allontanare il rischio Covid"

L' incontro ha avuto all'ordine del giorno l'attività di vigilanza e controllo delle forze dell 'ordine nei luoghi di lavoro in questa fase di emergenza sanitaria mondiale

Donata Calabrese

25 Aprile 2020 11:26

Su richiesta delle segreterie confederali provinciali CGIL CISL UIL, rappresentati rispettivamente dai segretari provinciali Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Vicenzo Mudaro, inoltrata al Prefetto di Caltanissetta un incontro con i vertici delle forze dell'ordine, Quastore, Colonnello dei Carabinieri e Collonello Guardia di Finanza.La riunione tecnica di coordinamento delle forze di Polizia si inquadra nelle attività di controllo al rispetto del 'protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro.

L' incontro ha avuto all'ordine del giorno l'attività di vigilanza e controllo delle forze dell 'ordine nei luoghi di lavoro in questa fase di emergenza sanitaria mondiale. Da più parti viene indicata la data del 4 Maggio quale data di riavvio delle attività, se non tutte quasi. Il sindacato in queste settimane ha interloquito in tutti i luoghi di lavoro con i propri rappresentanti sindacali per individuare insieme ai datori di lavoro soluzioni in grado di garantire la salute in tutte le fasi di lavoro nel rispetto delle norme indicanti il contenimento sociale del virus, del quale ad oggi non si conosce cura e quindi non esiste vaccino. La ripresa del lavoro dovrà avvenire nella massima sicurezza, tanto che le condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione diventano un requisito cogente per riprendere o continuare a lavorare”.

“Sono state inserite regole per garantire uniformità di comportamenti nei siti con più aziende che operano nella stessa produzione e per responsabilizzare sia le aziende committenti che in appalto”. Per riorganizzare il lavoro, “valutare i rischi, trovare le soluzioni più idonee, garantire la prosecuzione nella massima sicurezza delle attività produttive - sarà importante il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e dei comitati territoriali, che sono inseriti nel protocollo nazionale già siglato e che avranno il compito di garantire la massima adesione allo spirito e alla lettera del protocollo stesso”. Siamo convinti che oggi più di ieri il "sistema paese" debba funzionare in ogni provincia e per questa ragione abbiamo condiviso con il Prefetto una ulteriore riunione a 48 ore dal riavvio delle attività produttive e una specifica con l'ispettorato del lavoro e lo Spresal dell'Asp di Caltanissetta.







