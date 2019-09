Cronaca 1883

Caltanissetta, ventenne ubriaco alla guida di una Golf si schianta contro tre autovetture in sosta in via Redentore e poi fugge

Rintracciato dalla Polizia di Stato è stato denunciato. Sequestrata l’auto, ritirata la patente di guida e decurtati venti punti

Redazione

05 Settembre 2019 12:09

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un ventenne nisseno, gravato da precedenti giudiziari, per guida sotto l’influenza dell’alcol. Una pattuglia della Polizia di Stato, in servizio di controllo del territorio, nella tarda serata di ieri è intervenuta in via Redentore, a seguito di richiesta pervenuta alla sala operativa della Questura. Gli agenti hanno preso contatto con i proprietari di tre autovetture danneggiate, parcheggiate lungo la pubblica via, i quali hanno riferito che a causare l’incidente era stato il conducente di una Volkwagen Golf. I testimoni hanno riferito che dopo l’impatto il conducente si era allontanato imboccando una strada in senso contrario a quello di marcia. Gli agenti, dopo alcune ricerche effettuate in zona, hanno rintracciato l’autovettura e il fuggiasco. Il giovane, che alla vista dei poliziotti mostrava evidenti segni di ebbrezza alcolica, difficolta a deambulare, occhi lucidi e alito vinoso, ha ammesso di essere il responsabile dell’incidente, riferendo di aver perso il controllo del mezzo e, dopo l’impatto, di essersi allontanato dal luogo del sinistro per lo spavento. L’auto del giovane mostrava evidenti segni dell’impatto essendo danneggiata in diversi punti. Il ventenne, condotto in Questura, è stato sottoposto all’alcol test con esito positivo. Oltre alla denuncia penale gli agenti hanno sequestrato il mezzo e la patente di guida del giovane, dalla quale saranno decurtati venti punti in quanto neo patentato.

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un ventenne nisseno, gravato da precedenti giudiziari, per guida sotto l’influenza dell’alcol. Una pattuglia della Polizia di Stato, in servizio di controllo del territorio, nella tarda serata di ieri è intervenuta in via Redentore, a seguito di richiesta pervenuta alla sala operativa della Questura. Gli agenti hanno preso contatto con i proprietari di tre autovetture danneggiate, parcheggiate lungo la pubblica via, i quali hanno riferito che a causare l’incidente era stato il conducente di una Volkwagen Golf. I testimoni hanno riferito che dopo l’impatto il conducente si era allontanato imboccando una strada in senso contrario a quello di marcia. Gli agenti, dopo alcune ricerche effettuate in zona, hanno rintracciato l’autovettura e il fuggiasco. Il giovane, che alla vista dei poliziotti mostrava evidenti segni di ebbrezza alcolica, difficolta a deambulare, occhi lucidi e alito vinoso, ha ammesso di essere il responsabile dell’incidente, riferendo di aver perso il controllo del mezzo e, dopo l’impatto, di essersi allontanato dal luogo del sinistro per lo spavento. L’auto del giovane mostrava evidenti segni dell’impatto essendo danneggiata in diversi punti. Il ventenne, condotto in Questura, è stato sottoposto all’alcol test con esito positivo. Oltre alla denuncia penale gli agenti hanno sequestrato il mezzo e la patente di guida del giovane, dalla quale saranno decurtati venti punti in quanto neo patentato.

News Successiva Caltanissetta. Alla guida ubriaco, sotto effetto di droga e con la patente revocata provoca incidente. Arrestato

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews