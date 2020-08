Cronaca 654

Caltanissetta, venerdì 7 agosto sarà inaugurato il nuovo parcheggio multipiano del Sant'Elia

Dal giorno dell'apertura e fino al 23 agosto prossimo è previsto un periodo di utilizzo del parcheggio in forma gratuita

Redazione

06 Agosto 2020

Con la presenza dell’Assessore Regionale alla Salute, dott. Ruggero Razza, del Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta, dott. Alessandro Caltagirone, del sindaco della Città di Caltanissetta, Arch. Roberto Gambino e del Direttore Generale di Interparking Italia Ing. Davide Fornasiero, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione e successiva apertura al pubblico del nuovo parcheggio multipiano adiacente l’Ospedale S.Elia di Caltanissetta.

Il parcheggio, costruito su tre livelli, avente capacità complessiva per circa 300 posti auto e dotato di passerella sopraelevata che conduce direttamente all’ingresso del nosocomio nisseno, sarà gestito dalla società di progetto Caltanissetta Hospital Parking (CHP) a seguito dell’aggiudicazione di un projet financing. C.H.P. è una società soggetta al controllo e coordinamento dal gruppo belga Interparking SA che al momento gestisce circa 900 parcheggi in nove Paesi Europei tra cui anche l’Italia dove vanta una consolidata esperienza nel campo della gestione di parcheggi in strutture ospedaliere come l’ “Agostino Gemelli” di Roma e il “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo.

Interparking è anche socio unico della società S.I.S. srl che in città gestisce già le aree di sosta a pagamento (strisce blu) e il parcheggio multipiano di via Medaglie d’oro.

Dal giorno dell’apertura e fino al 23 agosto prossimo è previsto un periodo di utilizzo del parcheggio in forma gratuita. A decorrere dal 24 agosto sarà applicato un regime tariffario promozionale di € 1.00 per ogni ora di sosta fino ad un massimo di € 5.00 per l’intera giornata.



