Caltanissetta, venditore sprovvisto di autorizzazione a posto fisso multato: sequestrata anche la merce

Al venditore di frutta e verdura è stata elevata una sanzione e sequestrata la merce

Rita Cinardi

16 Dicembre 2020 18:29

Sanzionato questa mattina in via G.B. De Cosmi un venditore di frutta e verdura trovato sprovvisto di autorizzazione a posto fisso. L'attività della Polizia Municipale si inserisce nell'ambito del controllo del commercio su aree pubbliche disposto dal Prefetto con il coordinamento della Questura. Al venditore è stata elevata la sanzione (in questo caso le multe vanno da154 a 1549 euro, pagamento in misura ridotta 308 euro) e sequestrata la merce che adesso sarà donata ad associazioni di beneficienza. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.

