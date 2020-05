Eventi 256

Caltanissetta, veglia di Pentecoste in cattedrale: sarà trasmessa anche in streaming

La veglia sarà presieduta dal vescovo. Sarà trasmessa in diretta perchè il numero dei fedeli in chiesa sarà limitato

Redazione

27 Maggio 2020 10:26

Sabato 30 maggio, Veglia di Pentecoste in Cattedrale ed in tutti i comuni della Diocesi. Come è ormai tradizione della Chiesa nissena, in tutti i Comuni della Diocesi si celebrerà una solo Veglia nella chiesa madre del paese alle ore 19.00. Secondo il Decreto del Vescovo sugli Eventi e celebrazioni in tempo di Coronavirus dell’11 maggio scorso, quest’anno la Veglia di Pentecoste potrà essere «anche trasmessa in diretta streaming per coloro che non potranno accedere ai luoghi di culto a causa del limitato numero stabilito».A Caltanissetta la Veglia sarà presieduta dal Vescovo della Diocesi, Mons. Mario Russotto, alle ore 19.00. A causa delle limitazioni dovute al distanziamento sociale, alla celebrazione in Cattedrale potranno partecipare, come da Decreto Episcopale, «tutti i Sacerdoti, i Diaconi (e aspiranti), i Seminaristi, i Religiosi, i direttori e i responsabili degli Uffici pastorali diocesani, il direttivo della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali, un rappresentante per parrocchia, due per ogni aggregazione e due Suore per ogni Istituto».

La celebrazione della Veglia in Cattedrale sarà trasmessa in diretta streaming sui social diocesani (pagina Facebook: Ufficio Comunicazioni Sociali Diocesi di Caltanissetta e Canale YouTube: Diocesi di Caltanissetta).

Nella Solennità di Pentecoste, che conclude il tempo pasquale, si celebra la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli apostoli riuniti insieme nel Cenacolo. È l’evento fondativo della Chiesa, di cui parlano i Vangeli secondo Luca e Giovanni e gli Atti degli Apostoli. Con la Pasqua e il Natale costituisce una delle feste più importanti del calendario liturgico, e segna l’avvio della chiamata missionaria della Chiesa.





