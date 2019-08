Cronaca 787

Caltanissetta, vasto incendio tra via Fasci Siciliani e via Borremans. Fiamme lambiscono case e automobili

I vigili del fuoco sono riusciti a contenere l'incendio evitando anche che alcuni veicoli posteggiati venissero avvolti dalle fiamme

Rita Cinardi

06 Agosto 2019 19:57

Un vasto incendio tra via Fasci Siciliani e via Borremans ha tenuto impegnate oggi pomeriggio due squadre dei vigili del fuoco. L'allarme è stato dato intorno alle 16.50. Le squadre in quel momento si trovavano a gestire un altro rogo di sterpaglie in contrada Gaddira (dove comunque è rimasta una squadra della Guardia Forestale), tra San Cataldo e Serradifalco, ma sono state dirottate dalla centrale operativa su via Borremans. Qui infatti le fiamme stavano cominciando a lambire anche le abitazioni. Per fortuna però i vigili del fuoco sono riusciti a contenere l'incendio evitando anche che alcuni veicoli posteggiati venissero avvolti dalle fiamme. Tanta paura ma alla fine tutto si è risolto per il meglio. Il rogo è stato domato nel giro di quasi due ore senza la necessità di evacuare i residenti.

