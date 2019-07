Cronaca 3092

Caltanissetta, vasto incendio a Xiboli: le fiamme lambiscono anche le case. In tanti abbandonano le abitazioni

Con due squadre dei vigili del fuoco, quattro della forestale, due canadair e un elicottero si sta tentando di domare le fiamme. Ma le condizioni climatiche e il terreno impervio stanno rendendo difficili le operazioni

Rita Cinardi

24 Luglio 2019 17:48

Nuovamente impegnati per un vastissimo incendio in via Xiboli vigili del fuoco e uomini della forestale. Le fiamme dalle 14.40 di oggi non danno tregua. Ben due squadre dei vigili del fuoco, con un totale di 10 unità, e 4 della forestale, con 16 operatori coordinati da due ispettori del corpo forestale della Regione, stanno tentando di domare le fiamme. I primi sono impegnati sul fronte delle abitazioni dove la situazione è ancora mantenuta sotto controllo. I secondi si stanno occupando delle fiamme che stanno distruggendo la macchia mediterranea. A supporto sono stati inviati due canadair e un elicottero. Un incendio vastissimo alimentato anche dal vento e dalle alte temperature. Per il momento non sono stati messi in atto piani di evacuazione ma tantissimi hanno abbandonato le loro abitazioni visto il fumo e l'aria irrespirabile. Ancora una volta, come ogni anno, l'area che si trova alle spalle del cimitero è teatro di vastissimi incendi il cui spegnimento è reso ancora più difficile dalle condizioni impervie del terreno.

