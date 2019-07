Cronaca 601

Caltanissetta, vasto incendio a Xiboli: ai vigili del fuoco il plauso e il sostegno della FP Cgil

Il sindacato sottolinea come non ci sia traccia di alcuna misura concreta da parte del governo centrale a dispetto dei proclami e degli impegni assunti

Redazione

25 Luglio 2019 16:06

Agli uomini , i lavoratori , agli appartenenti il corpo del Comando dei vigili del fuoco di Caltanissetta va tutto il sostegno e il plauso della Segreteria FP CGIL, rappresentata dal segretario generale Rosalba Moncada. Gli accadimenti degli ultimi giorni che ci hanno riportato le cronache con le drammatiche immagini di quartieri letteralmente invasi dalle fiamme ci fanno ricordare che esiste una porzione del mondo del lavoro che ha il compito della salvaguardia delle vite umane, degli animali , dei beni e del patrimonio del territorio. E , Questo impegno viene garantito dai vigili del fuoco che ogni giorno mettono a rischio la propria sicurezza personale e la loro la salute. Non dobbiamo dimenticarci di questi eroi quotidiani che alla stessa stregua dei loro colleghi del Comparto Sicurezza ogni santo giorno indossano una divisa che non gli garantirà mai come finirà la giornata. Eppure non c'è traccia di alcuna misura concreta da parte del governo centrale a dispetto gli impegni e i proclami per gli appartenenti al corpo ( circa 34 mila in tutto il territorio nazionale ) ma solo aggiustamenti che a nulla serviranno per risolvere i problemi che investono il personale. Si cerca di coprire alle gravissime carenze di organico ricorrendo al richiamo di volontari e all'utilizzo delle ore di straordinario. Si baratta più lavoro con più salario, senza contare la qualità e il peso di questo lavoro. Solamente briciole niente di concreto in termini di risorse sul salario , nessuna ulteriore assunzione, nessuna copertura per l'assicurazione INAIL e niente sulla pensione integrativa . Ma se la terra brucia nessuno di questi uomini esita o si tira indietro e senza contare le ore trascorse a domare il fuoco con grande dignità e coraggio compie quella che per tutti loro è' sopratutto una missione. Caltanissetta,25/07/2019 Il

