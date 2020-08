Cronaca 571

Caltanissetta, vasto incendio a Ponte Cinque Archi: è allerta rossa anche per oggi

Continua l'ondata di calore in Sicilia e l'emergenza incendi preoccupa sempre di più

Redazione

02 Agosto 2020 11:51

Vasto incendio sull'autostrada Palermo-Catania all'altezza di Ponte cinque archi, nel Nisseno. Le fiamme hanno interessato un'estesa parte di territorio e il fumo era visibile dalla strada.Continua l'ondata di calore in Sicilia e l'emergenza incendi preoccupa sempre di più. Già ieri la Protezione Civile Regionale ha emanato un bollettino meteo che preannunciava, per la giornata di oggi, un'ondata di calore in aumento.

Allerta rossa quindi per il rischio incendi. Tale livello prevede un'ondata di calore per condizioni meteorologiche avverse che persistono per tre o più giorni consecutivi. Si raccomanda, quindi, di adottare interventi di prevenzione per la popolazione a rischio. (Gds.it)



