Caltanissetta, vandalizzata la chiesa di Sant'Agata al Collegio. Malviventi rubano anche le offerte

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che adesso indagano sul grave episodio

Redazione

23 Agosto 2020 17:09

Ladri in azione nella notte tra venerdì e sabato alla chiesa di Sant'Agata al Collegio. Ignoti malviventi dopo aver fatto ingresso dal liceo musicale sono passati per la biblioteca Scarabelli per poi fare accesso, tramite una porta, all'interno della Chiesa. Una volta dentro hanno vandalizzato la parrocchia per poi portare via le monete dell'offertorio che ammontavano a poche decine di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che adesso indagano sul grave episodio. "Si tratta di una offesa alla nostra fede e una ferita grave al nostro patrimonio artistico - ha detto padre Gaetano Canalella - grazie a Dio non hanno toccato il tabernacolo".

