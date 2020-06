Cronaca 58

Caltanissetta. Vandali distruggono panchina a Villa Amedeo, il sindaco: "Vergognatevi"

Il primo cittadino ha già annunciato che presenterà denuncia alle forze dell'ordine

Redazione

02 Giugno 2020 19:38

"Vergognatevi, continuate a distruggere e noi continueremo a ricostruire, sino a quando non vi stancate.

Non mi potete dire che è una bravata, avete distrutto irrimediabilmente un "bene culturale", domani mattina stesso presenterò denuncia alle autorità competenti e se si troverà il colpevole sarà punito duramente perché ha distrutto un bene monumentale. Noi difenderemo il bene comune a tutti i costi e trasformeremo Villa Amedeo in un museo all'aperto. La bellezza salverà la nostra città".Lo ha scritto il sindaco Roberto Gambino sulla propria pagina facebook a seguito dell'ennesimo atto vandalico all'interno della Villa Amedeo





"Vergognatevi, continuate a distruggere e noi continueremo a ricostruire, sino a quando non vi stancate.

Non mi potete dire che è una bravata, avete distrutto irrimediabilmente un "bene culturale", domani mattina stesso presenterò denuncia alle autorità competenti e se si troverà il colpevole sarà punito duramente perché ha distrutto un bene monumentale. Noi difenderemo il bene comune a tutti i costi e trasformeremo Villa Amedeo in un museo all'aperto. La bellezza salverà la nostra città".Lo ha scritto il sindaco Roberto Gambino sulla propria pagina facebook a seguito dell'ennesimo atto vandalico all'interno della Villa Amedeo





News Successiva Nuova ordinanza di Musumeci: dal 3 giugno via alla mobilità tra Regioni e stop alla quarantena obbligatoria

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare