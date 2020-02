Salute 1198

Caltanissetta, va in tilt l'acquedotto dell'Ancipa: niente acqua in diversi quartieri della città

L'acqua è stata interrotta nelle seguenti zone: Strada Foglia, Corso Umberto, Sant' Anna, Balate e Gibil Gabib

Redazione

12 Febbraio 2020 17:13

Siciliacque comunica che questo pomeriggio è stato interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa a causa di una improvvisa rottura lungo la condotta principale.Ne consegue che nel comune di Caltanissetta è stata interrotta la distribuzione nelle zone H24 “Strada Foglia” e “Corso Umberto”, oltre che nelle zone Centro Storico – S. Anna, Balate e Gibil Gabib. Sarà garantita la distribuzione nelle restanti zone H24 e nelle zone previste nella turnazione odierna.

Nel comune di Mazzarino la distribuzione prevista per oggi e domani sarà garantita.

Caltaqua fornirà tempestivamente ogni utile aggiornamento sulla ripresa delle forniture e rammenta che è attivo il servizio gratuito (su richiesta) SmsAlert per ricevere in tempo reale tutti gli aggiornamenti sulla distribuzione. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono, inoltre, disponibili sul sito di Caltaqua.



