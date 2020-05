Cronaca 1054

Caltanissetta, va a casa della sua ex e cerca di forzare la porta minacciandola: arrestato

il 33enne è accusato di atti persecutori e minacce. Gli agenti lo hanno bloccato sotto casa della vittima, sua ex, mentre cercava di forzare la porta d’ingresso

Redazione

27 Maggio 2020 10:54

I poliziotti della sezione volanti hanno tratto in arresto Ghani Usman, cittadino di nazionalità pakistana di 33 anni, nella flagranza di reato di atti persecutori e minacce. Nella tarda serata di ieri l’equipaggio di una volante è intervenuto presso un’abitazione del centro storico, poiché una donna aveva segnalato la presenza del suo ex sotto casa. I poliziotti hanno sorpreso l’uomo mentre cercava di forzare la porta d’ingresso dell’abitazione, insultando e minacciando la donna. La vittima ha riferito agli agenti di aver intrattenuto una relazione con l’uomo, terminata da qualche mese, e di aver subito continui maltrattamenti, minacce e atti persecutori che da qualche tempo la fanno vivere in un continuo stato di paura. In pochi mesi da quando la relazione ha avuto termine sono, infatti, quattro le denunce per maltrattamenti e atti intimidatori presentate dalla vittima. L’arrestato, gravato da precedenti giudiziari, è stato condotto in Questura e, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica è stato condotto agli arresti domiciliari.

I poliziotti della sezione volanti hanno tratto in arresto Ghani Usman, cittadino di nazionalità pakistana di 33 anni, nella flagranza di reato di atti persecutori e minacce. Nella tarda serata di ieri l’equipaggio di una volante è intervenuto presso un’abitazione del centro storico, poiché una donna aveva segnalato la presenza del suo ex sotto casa. I poliziotti hanno sorpreso l’uomo mentre cercava di forzare la porta d’ingresso dell’abitazione, insultando e minacciando la donna. La vittima ha riferito agli agenti di aver intrattenuto una relazione con l’uomo, terminata da qualche mese, e di aver subito continui maltrattamenti, minacce e atti persecutori che da qualche tempo la fanno vivere in un continuo stato di paura. In pochi mesi da quando la relazione ha avuto termine sono, infatti, quattro le denunce per maltrattamenti e atti intimidatori presentate dalla vittima. L’arrestato, gravato da precedenti giudiziari, è stato condotto in Questura e, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica è stato condotto agli arresti domiciliari.

Donna incinta col coronavirus a Palermo: volo di Stato con sacche di plasma per salvarla

News Successiva Caltanissetta, condotto ai domiciliari un 41enne nisseno condannato per detenzione di sostanze stupefacenti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare