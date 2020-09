Cronaca 2009

Caltanissetta, uno scricchiolio poi il crollo del balcone: i drammatici momenti di questa mattina in via Pitrè

A raccontare quanto accaduto un residente dello stabile e il sindaco. La donna ha riportato diverse fratture agli arti

Rita Cinardi

22 Settembre 2020 14:25

Sono in corso di accertamento le cause che hanno determinato il cedimento strutturale e il successivo crollo di un balcone questa mattina in Via Pitrè. Erano le 10 quando è avvenuto il crollo del balcone al terzo piano di uno stabile relativamente recente, costruito diverse decine di anni fa e che era stato ristrutturato poco tempo fa. La donna, un'anziana di 72 anni si trovava sul balcone quando è stata travolta dal balcone del piano di sopra. Il rumore del crollo e le urla della donna hanno attirato l'attenzione dei residenti che hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine. Poco dopo sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e la polizia. Tirare fuori dalle macerie la donna non è stato semplice. Sollevare le macerie crollate avrebbe, infatti, potuto determinare un secondo crollo. Dopo oltre mezz'ora però i vigili del fuoco sono riusciti a tirare fuori la donna che, nel frattempo, era rimasta sempre lucida e cosciente. L'anziana signora, ancora sanguinante, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia per il brutto trauma riportato alla gamba. Momenti drammatici quelli vissuti questa mattina dai residenti del quartiere che hanno seguito la scena con particolare apprensione. "Conosco molto bene la signora Santina - racconta uno dei condomini, Salvatore Buccoleri - e fino all'altro giorno sono andato a casa sua a prendere un caffè. I residenti hanno sentito un boato e poi si sono accorti di quanto è successo e subito sono accorso anche io. La signora è stata in parte graziata perché il condizionatore e la caldaia hanno un po' attutito la caduta, altrimenti sarebbe rimasta totalmente schiacciata. Diciamo che è stato un miracolo. Quando l'hanno tirata fuori, le ho parlato, mi ha riconosciuto ed era cosciente. Il palazzo è stato ristrutturato e il prospetto rifatto da pochi anni. Qualche punto critico è stato manutentato. Ora vogliamo capire cosa è successo e se siamo tutti al sicuro". La donna ha subito la frattura del femore ad una gamba e frattura di tibia e perone all'altra gamba. Nel pomeriggio ha subito un intervento chirurgico. Sul posto anche il sindaco Roberto Gambino, che è andato in ospedale per sincerarsi delle condizioni della donna. "Per il momento i residenti non potranno accedere al balcone - ha spiegato il sindaco Gambino - stiamo aspettando il verbale dei vigili del fuoco per predisporre le ordinanze consequenziali. A una prima occhiata ho visto che lo stato delle armature del solaio erano in pessimo stato e si sono tranciate di netto. Ho parlato con il vicino il quale mi ha raccontato che ha sentito uno strano rumore, come uno scricchilio, e per la paura è rientrato. A quel punto il balcone è crollato. Quando me lo ha raccontato ho sentito i brividi"

