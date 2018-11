Eventi 133

Caltanissetta, Unioncamere presenta un progetto dedicato all'Alternanza Scuola-Lavoro

L’appuntamento è per mercoledì 21 novembre presso la Camera di Commercio. Verrà illustrato un progetto per aiutare i giovani su come orientarsi

Redazione

19 Novembre 2018 20:33

Mercoledì 21 novembre, a partire dalle 10, si terrà presso la Camera di Commercio di Caltanissetta il seminario sull'“Orientamento al lavoro e alle professioni”, organizzato nell'ambito del progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” di Unioncamere Sicilia. L'obiettivo dell'incontro è quello di far conoscere le opportunità per le imprese e per gli istituti scolastici che aderiscono al programma di Alternanza Scuola-Lavoro nonché delineare l'andamento del mercato del lavoro e le figure professionali maggiormente richieste dalle aziende. Ad aprire i lavori sarà il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Caltanissetta, Giovanna Candura. Nel corso della mattinata poi i rappresentanti di Unioncamere Sicilia,Lillo Trenta e Antonella Zenone, presenteranno il progetto “Alternanza Scuola-Lavoro, orientamento al lavoro e placement” realizzato da Unioncamere Sicilia nell'ambito del fondo di perequazione 2015-2016. Si parlerà dunque della realizzazione di un catalogo di percorsi di qualità per l'alternanza scuola-lavoro, di un maggiore coinvolgimento delle imprese locali e della diffusione di buone pratiche di alternanza scuola-lavoro che possano fungere da modello per altri istituti. L'incontro infatti mira a creare un mondo di confronto e di riflessione tra tutti gli attori istituzionali che operano in materia di istruzione e formazione nel territorio. Sono previsti anche gli interventi dei rappresentanti degli Uffici scolastici, Gabriella Di Carlo e Giuseppe La Placa, e dell'Anpal (Agenzia nazionale politiche attive lavoro), Matilde Falcone e Serena Schillirò. Infine, Maddalena Venezia di Infocamere e Maurizio Amico della Camera di Commercio di Caltanissetta, parleranno rispettivamente del “Portale Excelsior: prospettive e orientamento al lavoro e alle professioni” e di “Orientamento al lavoro e placement”.

Mercoledì 21 novembre, a partire dalle 10, si terrà presso la Camera di Commercio di Caltanissetta il seminario sull'“Orientamento al lavoro e alle professioni”, organizzato nell'ambito del progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” di Unioncamere Sicilia. L'obiettivo dell'incontro è quello di far conoscere le opportunità per le imprese e per gli istituti scolastici che aderiscono al programma di Alternanza Scuola-Lavoro nonché delineare l'andamento del mercato del lavoro e le figure professionali maggiormente richieste dalle aziende. Ad aprire i lavori sarà il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Caltanissetta, Giovanna Candura. Nel corso della mattinata poi i rappresentanti di Unioncamere Sicilia,Lillo Trenta e Antonella Zenone, presenteranno il progetto “Alternanza Scuola-Lavoro, orientamento al lavoro e placement” realizzato da Unioncamere Sicilia nell'ambito del fondo di perequazione 2015-2016. Si parlerà dunque della realizzazione di un catalogo di percorsi di qualità per l'alternanza scuola-lavoro, di un maggiore coinvolgimento delle imprese locali e della diffusione di buone pratiche di alternanza scuola-lavoro che possano fungere da modello per altri istituti. L'incontro infatti mira a creare un mondo di confronto e di riflessione tra tutti gli attori istituzionali che operano in materia di istruzione e formazione nel territorio. Sono previsti anche gli interventi dei rappresentanti degli Uffici scolastici, Gabriella Di Carlo e Giuseppe La Placa, e dell'Anpal (Agenzia nazionale politiche attive lavoro), Matilde Falcone e Serena Schillirò. Infine, Maddalena Venezia di Infocamere e Maurizio Amico della Camera di Commercio di Caltanissetta, parleranno rispettivamente del “Portale Excelsior: prospettive e orientamento al lavoro e alle professioni” e di “Orientamento al lavoro e placement”.

News Successiva "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne": le iniziative in programma a Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews