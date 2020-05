Cronaca 1354

Caltanissetta, un lettore di Seguo News: "La città piena di umido non ritirato. Costretti a tenerlo nei balconi"

Pubblichiamo di seguito una mail firmata dal signor Fabio Papalia sul mancato ritiro dei rifiuti

Redazione

11 Maggio 2020 12:25

Buongiorno, ogni giorno seguo le notizie di Caltanissetta tramite il vostro giornale e trovo incomprensibile come mai non pubblicate notizie sul degrado che questa città incombe. Il comune non paga la discarica e la città è piena di umido non ritirato, per non creare discariche nei quartieri siamo costretti a tenerla a casa nei balconi ( sempre chi ha la fortuna di averne almeno uno). Siamo l'ultima provincia italiana povera, povera di lavoro, povera di infrastrutture, povera a tal punto che il comune non riesce neanche ad avviare progetti di inceneritori in loco. In poche parole, le idee forse ci stanno, ma giacciono nell'ultimo meandro del cervello umano. Cordiali saluti .Un cittadino schifato



