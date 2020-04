Cronaca 6175

Caltanissetta, un infermiere del reparto di Malattie Infettive ricoverato per una polmonite

All'infermiere è stata diagnosticata un polmonite ma un primo test rapido per coronavirus avrebbe dato esito negativo

Redazione

27 Aprile 2020 18:37

E' stato ricoverato il 25 aprile nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia un infermiere di 31 anni di Riesi. Ed è proprio in malattie infettive che l'operatore sanitario presta servizio. Qualche giorno fa però avrebbe cominciato a manifestare febbre, difficoltà respiratorie e tosse. All'infermiere è stata diagnosticata un polmonite ma un primo test rapido per coronavirus avrebbe dato esito negativo. Il trentunenne sarebbe stato in turno fino a venerdì, poi sabato sono arrivati i sintomi che hanno richiesto un ricovero immediato. Le sue condizioni sono monitorate attentamente dai medici e non è escluso che venga sottoposto a un nuovo tampone.

