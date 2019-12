Politica 53

Caltanissetta ultima nella classifica del Sole24Ore, la Cgil: "Politica inadeguata ma noi lottiamo ancora"

"Tutti coloro che stanno dentro le Istituzioni politiche da decenni nulla, ma proprio nulla - scrive il segretario generale provinciale, Ignazio Giudice - hanno fatto per i 22 Comuni"

Redazione

17 Dicembre 2019 09:54

Caltanissetta: 107esima provincia di Italia per qualità della vita. Un record tutto siciliano che, a malincuore, avevo già prennunciato. Insieme ai cittadini, stremati da condizioni sempre più degradate e insopportabili, lo abbiamo gridato a tutto il mondo Istituzionale. "Fate polemica" hanno detto, con la solita spocchia di chi preferisce insabbiare la verità, tutti coloro che stanno dentro le Istituzioni politiche da decenni e nulla, ma proprio nulla, hanno fatto per i 22 Comuni della provincia nissena e questo crudo risultato lo certifica. Ma noi, che qui viviamo, lo subiamo ogni giorno sulla nostra pelle e, cari signori, credo che siamo più che legittimati a fare polemica, innovativa e intelligente, a non stare più in silenzio perché bisogna invertire la rotta e di certo non possiamo farlo con coloro che hanno lasciato soli i Sindaci, i consiglieri comunali, gli artigiani, i commercianti e tutte le forze sociali perchè la solitudine sociale fa male al presente più che al passato e finisce per macchiare il futuro. La rivendicazione della CGIL aveva ed ha questo senso, una ribellione forte e gentile perchè se noi abbiamo subito angherie e schiaffi dallo "stato politico" centrale non dobbiamo ricambiare con la stessa "moneta" e neppure dobbiamo porgere l'altra guancia, dobbiamo farci sentire, dobbiamo far sapere agli italiani che oggi da giornali e tg nazionali apprendono che siamo gli ultimi, che noi non ci stiamo più ad esserlo. Io non mollo e il mio non è un sogno o un urlo, è un obiettivo che insieme dobbiamo condividere, far conoscere, partecipare nelle nostre giornate per BLOCCARE il baratro, quel fondo nel quale non abita più la speranza perché la disperazione ha già occupato tutto lo spazio. La lotta continua, ha ragione Alfio Mannino Segretario Generale CGIL Sicilia nell'affermare che è del tutto evidente l'inadeguatezza politica e l'indagine di oggi del Il Sole24Ore dà il senso al nostro esserci e agire. Vogliamo un decreto legge che salvi il territorio! E lo vogliamo ora.

Ignazio Giudice

Segretario generale della Cgil



