Caltanissetta. Ufficio tributi: giovedì turno aggiuntivo di ricevimento per Caf, patronati e professionisti

Si tratta di un turno aggiuntivo di ricevimento riservato a categorie professionali che generalmente sottopongono agli uffici casi più complessi

Redazione

31 Ottobre 2019 16:00

Il giovedì mattina, a partire dalla prossima settimana, l'ufficio tributi del Comune di Caltanissetta attiverà un turno aggiuntivo di ricevimento del pubblico riservato esclusivamente a Caf, patronati e professionisti che rappresentano gli utenti per la risoluzione di pratiche relative alle notifiche di pagamento delle imposte comunali.Si tratta di un turno aggiuntivo di ricevimento riservato a categorie professionali che generalmente sottopongono agli uffici casi più complessi che finiscono con l'impegnare gran parte del tempo dedicato all’utenza nei giorni di sportello aperto al pubblico. In questo modo l’ufficio intende definire in modo più celere le pratiche con il risultato di limitare i ricorsi in Commissione tributaria provinciale.

Professionisti, Caf e patronati saranno ricevuti il giovedì mattina previo appuntamento che potranno richiedere telefonicamente ai numeri dei referenti responsabili dell'ufficio che in questi giorni saranno comunicati ai presidenti degli ordini professionali, ai Caf, ai patronati e alle associazioni di riferimento per la divulgazione ai rispettivi aderenti e iscritti.

La decisione è stata assunta di comune accordo dal dirigente Claudio Bennardo e dalla responsabile dell'ufficio, Angela Di Gesu, su input dell'assessore alle finanze, Luciana Camizzi, trovando la condivisione del sindaco Roberto Gambino.

Il giovedì mattina non è attualmente turno di ricevimento al pubblico e l'istituzione dello sportello dedicato a professionisti e Caf è un servizio aggiuntivo che consentirà di liberare spazi di prenotazione per gli altri utenti che si rivolgono all'ufficio tributi senza l'assistenza di un professionista.







