Caltanissetta, ubriaco urla contro i passanti: bloccato dalla polizia viene trasportato in ospedale

Avrebbe detto di essere agitato perché senza lavoro

Rita Cinardi

23 Ottobre 2019 16:45

Intervento della polizia questa mattina in via Conte Testasecca dove un uomo sotto i fumi dell'alcol ha dato in escandescenze urlando contro i passanti. L'uomo è stato immobilizzato da due agenti delle Volanti che lo hanno riportato alla calma. Avrebbe detto di essere agitato perché senza lavoro. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove ha ricevuto le cure del caso. (Foto Radio Cl1)

