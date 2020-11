Cronaca 972

Caltanissetta, ubriaco non indossa la mascherina e inveisce contro i carabinieri: denunciato

L'uomo, intorno alle 20.30, è stato sorpreso dai carabinieri e dai militari dell'esercito durante un controllo alla Strata 'a Foglia

Rita Cinardi

24 Novembre 2020 10:16

Ha rimediato una denuncia e una sanzione da 400 euro un quarantenne nisseno che ieri sera, ubriaco e senza mascherina, camminava in giro per la Strata 'a Foglia. L'uomo, intorno alle 20.30, è stato sorpreso dai carabinieri e dai militari dell'esercito che in quel momento stavano eseguendo controlli del territorio. Quando i militari hanno chiesto di mettere la mascherina non solo si è rifiutato di indossarla ma ha anche cominciato ad inveire contro di loro. A quel punto il quarantenne è stato denunciato per il reato di ubriachezza molesta e sanzionato per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione.

Ha rimediato una denuncia e una sanzione da 400 euro un quarantenne nisseno che ieri sera, ubriaco e senza mascherina, camminava in giro per la Strata 'a Foglia. L'uomo, intorno alle 20.30, è stato sorpreso dai carabinieri e dai militari dell'esercito che in quel momento stavano eseguendo controlli del territorio. Quando i militari hanno chiesto di mettere la mascherina non solo si è rifiutato di indossarla ma ha anche cominciato ad inveire contro di loro. A quel punto il quarantenne è stato denunciato per il reato di ubriachezza molesta e sanzionato per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione.

Dodicenne contrae il covid e rischia la vita, ha trascorso 14 giorni in rianimazione: adesso è tornato a casa

News Successiva Coronavirus, ispettori del Ministero e carabinieri dei Nas al Sant'Elia di Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare