Caltanissetta. Ubriaco entra in un bar, aggredisce i titolari e danneggia piatti, bicchieri e bancone

Si tratta di un ventitreenne che è stato bloccato dalla polizia e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento

16 Novembre 2019 12:49

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un pregiudicato nisseno ventitreenne per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, segnalandolo amministrativamente anche per ubriachezza. Nella tarda serata di ieri il giovane, in evidente stato di ebbrezza, è entrato in un bar ubicato in via Niscemi, aggredendo i titolari e rompendo piatti, bicchieri e il rubinetto del bancone. Prima di essere bloccato dagli agenti il giovane ha pure spaccato il parabrezza di un auto parcheggiata fuori dal locale. Condotto in Questura è stato compiutamente identificato e denunciato.



