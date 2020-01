Cronaca 2208

Caltanissetta, ubriaco entra in chiesa durante la messa e spaventa i fedeli: denunciato dalla polizia

Il 66enne, che in un primo momento ha tentato di aggredire gli agenti, è stato trasportato da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso

Redazione

21 Gennaio 2020 10:32

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato un 66enne, incensurato, per resistenza a pubblico ufficiale, sanzionandolo anche per ubriachezza. L’uomo, nel pomeriggio di ieri, completamente ubriaco, è entrato all’interno della parrocchia San Pio X di via Colajanni, con una bottiglia di vino in mano, disturbando e spaventando i fedeli che assistevano alla messa. L’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato ha riportato la situazione sotto controllo. Il 66enne, che in un primo momento ha tentato di aggredire gli agenti, è stato trasportato da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale sant’Elia.

