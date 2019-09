Cronaca 2134

Caltanissetta, ubriaco e sorpreso a distruggere specchietti delle auto parcheggiate in piazza Calatafimi

Un ragazzo di 22 anni, è stato bloccato da una volante della polizia perché sorpreso a distruggere gli specchietti di al

Redazione

14 Settembre 2019 17:30

Un ragazzo di 22 anni di Caltanissetta, è stato bloccatoda una volante della polizia perché sorpreso a distruggere gli specchietti di alcune auto che erano parcheggiate in piazza Calatafimi. Dai primi accertamenti sembra che il giovane sia in stato di ebbrezza. Oltre alla polizia, sul posto si è reso necessario l’intervento degli operatori del 118. Il 22enne è stato trasferito in questura.

Un ragazzo di 22 anni di Caltanissetta, è stato bloccatoda una volante della polizia perché sorpreso a distruggere gli specchietti di alcune auto che erano parcheggiate in piazza Calatafimi. Dai primi accertamenti sembra che il giovane sia in stato di ebbrezza. Oltre alla polizia, sul posto si è reso necessario l’intervento degli operatori del 118. Il 22enne è stato trasferito in questura.

News Successiva Schiaffeggia ragazzo disabile mentre gli altri ridono, il video finisce su Facebook

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews