Cronaca 1501

Caltanissetta, ubriaco danneggia due autovetture in sosta poi insulta e minaccia i poliziotti: denunciato

Gli agenti sono intervenuti in piazza Calatafimi dove il giovane, danneggiando delle auto in sosta, si era anche procurato una ferita ad un braccio

Redazione

16 Settembre 2019 19:50

I Poliziotti della Sezione Volanti di Caltanissetta, nel pomeriggio di sabato 14 settembre hanno denunciato in stato di libertà D.M., 22 anni, per i reati di Danneggiamento Aggravato, Resistenza ed Oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Gli agenti sono intervenuti in Piazza Calatafimi dove era stata segnalata la presenza del giovane, il quale dopo avere danneggiato alcune autovetture in sosta ed essersi procurato delle ferite ad un braccio, vagava ubriaco nei pressi del Corso Umberto. Sul posto era anche presente personale del 118 che si stava apprestando a soccorrere il giovane.

Quest'ultimo però alla vista degli agenti della Volante è andato in escandescenza pronunciando frasi oltraggiose nei loro confronti. Nel corso delle fasi di identificazione il giovane ha continuato a mantenere un atteggiamento ostile verso i poliziotti fino ad opporre resistenza verso di loro.

Al giovane, già destinatario di Avviso Orale del Questore della Provincia di Caltanissetta, è stata anche contestata la contravvenzione di cui all'art 688 C.P. per ubriachezza molesta.

I Poliziotti della Sezione Volanti di Caltanissetta, nel pomeriggio di sabato 14 settembre hanno denunciato in stato di libertà D.M., 22 anni, per i reati di Danneggiamento Aggravato, Resistenza ed Oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Gli agenti sono intervenuti in Piazza Calatafimi dove era stata segnalata la presenza del giovane, il quale dopo avere danneggiato alcune autovetture in sosta ed essersi procurato delle ferite ad un braccio, vagava ubriaco nei pressi del Corso Umberto. Sul posto era anche presente personale del 118 che si stava apprestando a soccorrere il giovane.

Quest'ultimo però alla vista degli agenti della Volante è andato in escandescenza pronunciando frasi oltraggiose nei loro confronti. Nel corso delle fasi di identificazione il giovane ha continuato a mantenere un atteggiamento ostile verso i poliziotti fino ad opporre resistenza verso di loro.

Al giovane, già destinatario di Avviso Orale del Questore della Provincia di Caltanissetta, è stata anche contestata la contravvenzione di cui all'art 688 C.P. per ubriachezza molesta.

Nascondeva l'Hiv e aveva rapporti sessuali, morta un'ex compagna: arrestato per omicidio

News Successiva Tragedia a Benevento, lancia il figlio neonato in una scarpata e poi lo colpisce con un bastone

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews