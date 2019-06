Cronaca 4209

Caltanissetta, ubriaco alla guida tampona tre autovetture poi si scaglia contro i poliziotti. Arrestato

Gli agenti hanno individuato il conducente della Fiat Croma, in evidente stato di ubriachezza e con difficoltà a deambulare

Redazione

12 Giugno 2019 10:11

I poliziotti della sezione volante hanno tratto in arresto Arcangelo Antonio Riggi, trentacinquenne nisseno gravato da precedenti giudiziari, poiché colto nella flagranza dei reati di violenza, minaccia, e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, guida senza patente perché revocata, guida sotto l’influenza di alcol e danneggiamento. Verso le 21.00 di ieri gli agenti sono intervenuti in via Niscemi, di seguito a una richiesta pervenuta alla sala operativa della Questura che segnalava una persona ubriaca che aveva tamponato delle auto in sosta. I poliziotti hanno costatato che, nei pressi del rifornimento di carburante, una Fiat Croma, dopo aver tamponato una Fiat 127 e una Peugeot 308 parcheggiate su un lato della via, aveva fermato la propria corsa impattando contro una Fiat 600. Gli agenti hanno individuato il conducente della Fiat Croma, in evidente stato di ubriachezza e con difficoltà a deambulare. L’uomo, condotto in questura, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici inveendo contro i poliziotti con ripetute minacce e insulti. Dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del P.M. di turno, l’arrestato è stato condotto agli arresti domiciliari.

I poliziotti della sezione volante hanno tratto in arresto Arcangelo Antonio Riggi, trentacinquenne nisseno gravato da precedenti giudiziari, poiché colto nella flagranza dei reati di violenza, minaccia, e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, guida senza patente perché revocata, guida sotto l’influenza di alcol e danneggiamento. Verso le 21.00 di ieri gli agenti sono intervenuti in via Niscemi, di seguito a una richiesta pervenuta alla sala operativa della Questura che segnalava una persona ubriaca che aveva tamponato delle auto in sosta. I poliziotti hanno costatato che, nei pressi del rifornimento di carburante, una Fiat Croma, dopo aver tamponato una Fiat 127 e una Peugeot 308 parcheggiate su un lato della via, aveva fermato la propria corsa impattando contro una Fiat 600. Gli agenti hanno individuato il conducente della Fiat Croma, in evidente stato di ubriachezza e con difficoltà a deambulare. L’uomo, condotto in questura, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici inveendo contro i poliziotti con ripetute minacce e insulti. Dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del P.M. di turno, l’arrestato è stato condotto agli arresti domiciliari.

Caltanissetta, segnalati due 48enni: uno aveva una dose di cocaina nel gilet l'altro guidava sotto l'effetto dell'alcol

News Successiva Sgominata banda di ladri a Enna, 50 colpi messi a segno: svaligiata anche una casa a Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews