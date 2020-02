Cronaca 347

Caltanissetta, ubriaco alla guida tampona due auto in sosta e tenta la fuga. Fermato da polizia e carabinieri

L'automobilista, sotto i fumi dell'alcol, ha tentato di proseguire la sua corsa ma le forze dell'ordine glielo hanno impedito

Rita Cinardi

09 Febbraio 2020 10:20

Serata movimentata ieri in corso Umberto, nei pressi di piazza Calatafimi, dove un uomo, ubriaco alla guida della propria auto ha prima tamponato due veicoli in sosta per poi tentare la fuga. Ma in quello stesso momento stavano transitando carabinieri e polizia e l'automobilista è stato prontamente fermato. L'incidente intorno alle 20.30 di ieri. Il cinquantenne era a bordo della sua Fiat Punto quando ha tamponato una Fiat 500 e una Fiat Panda posteggiate sulle strisce blu. L'automobilista, sotto i fumi dell'alcol, ha tentato di proseguire la sua corsa ma le forze dell'ordine glielo hanno impedito. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale che hanno proceduto con i rilievi. Con tutta probabilità per l'automobilista scatterà la denuncia per guida in stato di ebbrezza e danneggiamento. (Foto Seguo News)



