Cronaca 1255

Caltanissetta, ubriaco al volante fugge all'alt della Polizia Stradale: 24enne inseguito e denunciato

Gli agenti della Polstrada stavano effettuando un posto di blocco tra viale della Regione e via De Nicola quando hanno intimato l'alt a un autocarro

Rita Cinardi

07 Aprile 2018 13:37

Rocambolesco inseguimento questa notte per le vie della città finito con la denuncia per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale di un 24enne nisseno. Gli agenti della Polstrada stavano effettuando un posto di blocco tra viale della Regione e via De Nicola quando, intorno alle 3, hanno intimato l'alt a un autocarro. Alla guida di quest'ultimo, intestato ad una ditta nissena, un giovane di 24 anni che alla vista della polizia, anziché fermarsi, ha ingranato la marcia tentando la fuga. I poliziotti si sono subito messi all'inseguimento per le vie della città fino ad arrivare in via Veneto dove il giovane ha abbandonato il mezzo proseguendo la sua fuga a piedi. Poco dopo è stato preso dai poliziotti che lo hanno sottoposto ad alcol test il quale ha dato esito positivo. Il 24enne infatti risultava avere un tasso alcolemico pari a 1.67 g/l. Il giovane automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

Rocambolesco inseguimento questa notte per le vie della città finito con la denuncia per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale di un 24enne nisseno. Gli agenti della Polstrada stavano effettuando un posto di blocco tra viale della Regione e via De Nicola quando, intorno alle 3, hanno intimato l'alt a un autocarro. Alla guida di quest'ultimo, intestato ad una ditta nissena, un giovane di 24 anni che alla vista della polizia, anziché fermarsi, ha ingranato la marcia tentando la fuga. I poliziotti si sono subito messi all'inseguimento per le vie della città fino ad arrivare in via Veneto dove il giovane ha abbandonato il mezzo proseguendo la sua fuga a piedi. Poco dopo è stato preso dai poliziotti che lo hanno sottoposto ad alcol test il quale ha dato esito positivo. Il 24enne infatti risultava avere un tasso alcolemico pari a 1.67 g/l. Il giovane automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

News Successiva Caltanissetta, auto contro guardrail: 31enne in gravissime condizioni