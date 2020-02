Cronaca 901

Caltanissetta, tunisini sul tetto del centro di Pian del Lago per evitare il rimpatrio: poco dopo la protesta rientra

Dieci tunisini, dopo aver appreso che sarebbero stati rimpatriati, hanno inscenato una protesta rientrata dopo l'arrivo delle forze dell'ordine

Redazione

24 Febbraio 2020 11:32

Per evitare il rimpatrio, dieci tunisini, sono saliti sul tetto del centro di accoglienza di Pian del Lago ma la loro protesta è poi rientrata per l’arrivo immediato delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta. Una volta che la protesta è rientrata, i dieci tunisini sono stati accompagnati all’aeroporto di Palermo per poi essere rimpatriati.

