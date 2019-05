Cronaca 3116

Caltanissetta, truffa nella gestione del servizio idrico: sei indagati

Gli indagati sono accusati di truffa aggravata per "il conseguimento di erogazioni pubbliche, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici"

Redazione

18 Maggio 2019 11:15

Sei persone e le società che gestiscono il servizio idrico integrato della provincia di Caltanissetta hanno ricevuto un avviso di garanzia emesso dalla Procura di Agrigento. Gli indagati sono accusati di truffa aggravata per "il conseguimento di erogazioni pubbliche, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici".Secondo gli investigatori la società, con la collaborazione degli enti pubblici, "si sarebbe appropriata indebitamente, con raggiri e atti pubblici falsi, dei contributi previsti dalla legge regionale siciliana e della quota parte di incremento della tariffa prevista quale corrispettivo del servizio idrico integrato con aggravio dei costi a carico della stessa utenza". Secondo quanto emerso dalle indagini il denaro ottenuto in maniera indebita ammonterebbe a 22.825.000 euro circa.



