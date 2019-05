Cronaca 1904

Caltanissetta, truffa nella gestione del servizio idrico. Caltaqua, massima collaborazione alle autorità

In merito all'indagine della Procura di Agrigento che ha iscritto nel registro degli indagati sei persone, la società che gestisce nel nisseno il servizio, ha dato all'Autorità Giudiziaria piena disponibilità a collaborare

Redazione

18 Maggio 2019 13:23

Caltaqua, desidera manifestare la propria posizione rispetto a quanto apparso su diversi organi di informazione e di stampa nelle ultime ore. In relazione alla notifica ricevuta ieri da parte dell’Autorità Giudiziaria, relativamente a presunti fatti relazionati al contributo regionale tariffario associato all’avvio della concessione del servizio idrico integrato nel 2006, la società sta analizzando i termini della pertinente contestazione e la documentazione connessa al fine di procedere, nel modo più adeguato possibile e trasparente, per fare chiarezza sulla vicenda in questione.La società, come sempre, agirà in maniera diligente, prestando la massima collaborazione a tutte le Autorità preposte.







